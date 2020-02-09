ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ MAXIM ⟩ Михалкова из «Уральских пельменей» снялась обнаженной

Последней отдушиной для самых преданных фанатов остается Instagram, где Юлия также не балует подписчиков откровенными снимками. Последнее время артистка пускается в пространные философские рассуждения о «вечном», сопровождая нередко глубокомысленные посты не самыми удачными фото. А недавно и вовсе доверила страницу в соцсети вести своим помощникам, укатив отдыхать и набираться мыслей в США, чем вызвала немало критики в свой адрес.

Несколько дней назад Михалкова решила напомнить своим подписчикам, что еще совсем недавно входила в первую десятку рейтинга ТОП-100 самых красивых женщин России по версии журнала для мужчин Maxim. И опубликовала откровенное фото.

На снимке Юлия предстала обнаженной со спины, укрывшись тонким покрывалом. Ее взгляд обращен в камеру, при этом на лице - минимум мейка.

Снимок в стиле ню актриса сопроводила рассуждением о том, что подруга Лиля, которая и запечатлела ее на фото, сумела уловить «сицилийский взгляд», отчего многие поклонники стали интересоваться, нет ли в роду Михалковых итальянских кровей.

«Мне кажется, разгадка в том, что она знает меня как актрису, но не видела ни одного выступления, поэтому ей не мешал моей сценический образ и она поняла мой темперамент, увидела скрытые черты лица. Удивлена! Так что начну изучать историю семьи. Вдруг я и правда ragazza dall'Italia!» - пообещала Юлия.

Отметим, что актриса впервые со времен съемок для мужского журнала Maxim полностью разделась в кадре.

И пусть на снимке Михалкова оставила просторы для воображения, частично скрыв наготу, фанаты по-прежнему надеются, что их кумир вернется на Олимп самых желанных женщин России.