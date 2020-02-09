ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ MAXIM ⟩ Михалкова из «Уральских пельменей» снялась обнаженной

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила, видимо, напомнить, что она когда-то входила в ТОП-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала для мужчин Maxim, пишет Topnews.
Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова после ухода из коллектива растеряла немало поклонников, занявшись сольной карьерой. Артистку практически не видно в эфире ТВ, старые выпуски «Уральских пельменей» с участием Михалковой на СТС закончились, и популярность сексапильной юмористки потихоньку начала сходить на нет.
Последней отдушиной для самых преданных фанатов остается Instagram, где Юлия также не балует подписчиков откровенными снимками. Последнее время артистка пускается в пространные философские рассуждения о «вечном», сопровождая нередко глубокомысленные посты не самыми удачными фото. А недавно и вовсе доверила страницу в соцсети вести своим помощникам, укатив отдыхать и набираться мыслей в США, чем вызвала немало критики в свой адрес.
Несколько дней назад Михалкова решила напомнить своим подписчикам, что еще совсем недавно входила в первую десятку рейтинга ТОП-100 самых красивых женщин России по версии журнала для мужчин Maxim. И опубликовала откровенное фото.
Снимок в стиле ню актриса сопроводила рассуждением о том, что подруга Лиля, которая и запечатлела ее на фото, сумела уловить «сицилийский взгляд», отчего многие поклонники стали интересоваться, нет ли в роду Михалковых итальянских кровей.
«Мне кажется, разгадка в том, что она знает меня как актрису, но не видела ни одного выступления, поэтому ей не мешал моей сценический образ и она поняла мой темперамент, увидела скрытые черты лица. Удивлена! Так что начну изучать историю семьи. Вдруг я и правда ragazza dall'Italia!» - пообещала Юлия.
Отметим, что актриса впервые со времен съемок для мужского журнала Maxim полностью разделась в кадре.
И пусть на снимке Михалкова оставила просторы для воображения, частично скрыв наготу, фанаты по-прежнему надеются, что их кумир вернется на Олимп самых желанных женщин России.