ИНТЕРВЬЮ ⟩ Скандальный итальянский бизнесмен Джованни Спозато снова в Эcтонии и очень хочет жениться

«Если вся страна тебя ненавидит, должна быть веская причина для этого. Я мог бы сказать, что проблема в жителях страны, но я посмотрел на себя в зеркало и понял, что причина во мне», - говорит Джованни.

Спозато утверждает, что его сумасшедший образ жизни остался в прошлом. «Я уже другой человек, совсем не тот, что был лет двадцать назад, - говорит о себе повзрослевший бизнесмен. - Важно признать свои ошибки и извиниться. Обычно тебя прощают». Спозато считает, что народ Эстонии отпустил ему все его грехи.

Итальянец вернулся в Эстонию, чтобы заняться новым для себя бизнесом. «Мои друзья открывают здесь киностудию, мы с моим деловым партнером являемся кинопродюсерами, - рассказывает Джованни, признавая, что киноиндустрия для него - терра инкогнита, и собирается учиться, учиться и еще раз учиться. «Где новое, там и Джованни Спозато», - шутит новоиспеченный киноделец.

Когда Джованни жил в Эстонии и участвовал в приватизации Эстонской железной дороги, то имел множество страстных романов. Сегодня он снова и снова уверяет, что все неконтролируемые эмоции остались в прошлом. Он мечтает о спокойной семейной жизни и о детях. Спозато почему-то до сих пор не женат и завидует тем мужчинам, у кого нет больших денег, но есть дети. Он признался в любви к Эстонии, отметив, что приехал сюда не за женой, но не против, если Купидон пустит стрелу в его сердце на нашей земле. Как истинный фаталист бизнесмен считает, что написанного на роду не миновать.

Спозато уверен, что найти свою вторую половинку сложно. «Люди должны узнать друг друга, ничего подобного не случается за одну ночь, - рассуждает итальянец. - Когда отношения складываются, легко быть счастливой парой. Но как только появляются трудности, сразу же проявляется та сторона супруги, которая была скрыта ранее».

Джованни не отрицает, что в молодости был плейбоем, хотя и сейчас он хорош собой. «Раньше я верил, что я крутой и горячий парень. Оглядываясь назад, понимаю, что гордиться мне нечем, понимаю, каким глупцом я был, идя на поводу своих страстей и желаний. Я больше не люблю гулять и флиртовать с женщинами. Хочу быть преданным и хорошим мужем для моей единственной».

Спозато критически относится к знакомствам через Интернет и не намерен создавать аккаунт в Tinder. «Я не верю в искренние отношения в социальных сетях», - уверен он, признавая, что у него нет времени на длительный конфетно-букетный период и долгое выстраивание отношений, так как бизнес занимает большую часть его времени. «Я не знаю, встречу ли я подходящую женщину, да и есть ли она где-то для меня вообще. Знаю только, что мне самое время жениться и, возможно, стать отцом», - говорит бизнесмен, подчеркивая, что богат, успешен и имеет несколько хороших машин.

По словам Спозато, он ценит стабильные отношения, зрелость партнера, равенство и умение находить компромиссы. Ему не по душе ревность, которая способна отравить любые отношения. Об этом Джованни знает из собственного опыта. Он называет мифом расхожее утверждение о нем как об охотнике за юбками. В прошлой жизни в Эстонии у Джованни были две женщины - Кати и Татьяна, вспоминать и говорить о которых он не очень расположен. Джованни и Кати планировали пожениться, но свадьбу сорвал арест жениха. Сейчас Джованни сказал, что слышал о замужестве Кати, а про Татьяну, отношения с которой были подобны яркому огню, Спозато наотрез отказался говорить.

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