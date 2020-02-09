НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Молодой и с шевелюрой: архивное фото Федора Бондарчука взорвало Сеть

Российские женщины не раз высказывали свое восхищение брутальному режиссеру, который в свои 52 года даст фору многим молодым селебрити — звезда регулярно посещает спортзал, имеет накаченное тело, следит за питанием и много работает.

Не последнюю роль в его образе играет и знаменитая прическа — точнее ее отсутствие. В середине 2000-х режиссер кардинально сменил имидж и стал бриться наголо. Сейчас уже мало кто вспомнит, что в 90-х Бондарчук носил густую шевелюру и был жгучим брюнетом.

Накануне его сын Сергей, опубликовал в личном микроблоге несколько архивных семейных кадров, на которых изображен Константин Крюков — племянник Федора. 35-летний Константин и 28-летний Сергей с детства очень дружат и поддерживают друг друга. Но больше всего пользователи обратили внимание на снимки Бондарчука с волосами — этот явно кадр явно сделан в середине 90-х: на нем Федор держит на руках сына и обнимает племянника на фоне новогодней елки и старой квартиры.

Федор Бонадрчук удивил прической

«Боже мой, Федор Сергеевич с волосами!»; «Как Бондарчуку идет эта прическа»; «Настоящий привет из 90-х», — пишут пользователи в Сети.