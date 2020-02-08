Фадеев впервые исполнил свою популярную песню на русском языке

Спасибо за вашу любовь и поддержку,

— заявил продюсер.

Напомним, что песня была записана еще в 2011 году. По неподтвержденной самим продюсером информации, композиция посвящена дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнаре. Она пела свои песни именно под псевдонимом Googoosha.

Отметим, что Максим Фадеев только несколько дней назад вернулся с отдыха на Бали. Продюсер уехал отдыхать еще в конце прошлого года. Он рассказывал, что ему просто необходима перезагрузка. За последнее время он очень сильно устал. Как итог – у него возникли проблемы с сердцем.