Сб, 8.02.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Некислый показ с Limon.ee в Нарве: смотри, кто пришел и получил крутые призы!
Это огонь!

Вчера, 7 февраля, в кинотеатре Astri Apollo в Нарве состоялся показ фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Limon.ee.

Редакция портала Limon.ee приехала в Нарву, а гости впервые смогли увидеть, как снимается программа Limon LIVE со звездными гостями, познакомиться с журналистами Limon.ee, и конечно выигрывали крутые призы!

Также партнерами поездки нашего портала в Нарву выступили: отель Inger, который радушно принимает и вкусно угощает своих гостей, среди которых бывали и звезды, и отель Narva, гостиница с давней историей, продолжающая преображаться по сей день и предлагать самые разнообразные возможности для отдыха и конференций.

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