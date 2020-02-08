ФОТО И ВИДЕО ⟩ Некислый показ с Limon.ee в Нарве: смотри, кто пришел и получил крутые призы!

Редакция портала Limon.ee приехала в Нарву, а гости впервые смогли увидеть, как снимается программа Limon LIVE со звездными гостями, познакомиться с журналистами Limon.ee, и конечно выигрывали крутые призы!

Также партнерами поездки нашего портала в Нарву выступили: отель Inger, который радушно принимает и вкусно угощает своих гостей, среди которых бывали и звезды, и отель Narva, гостиница с давней историей, продолжающая преображаться по сей день и предлагать самые разнообразные возможности для отдыха и конференций.