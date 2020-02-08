Вчера, 7 февраля, в кинотеатре Eeden Apollo в Тарту состоялся показ фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Limon.ee.

Вечер вела Ольга Максимовская и пела любимая многими эстонская группа «ПараТайн».

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