LimonТОПНа Некислом показе фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в Тарту группе «ПараТайн» аплодировали все! 8 февраля 2020, 13:48На Некислом показе фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в Тарту группе «ПараТайн» аплодировали все!Limon.eeВчера, 7 февраля, в кинотеатре Eeden Apollo в Тарту состоялся показ фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Limon.ee.Вечер вела Ольга Максимовская и пела любимая многими эстонская группа «ПараТайн».Смотри фото! Limónкинопоказфильм