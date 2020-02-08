Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года

Гороскопы помогают людям преодолевать препятствия в жизни и приумножать свою удачу. Советы астрологов на эту неделю также сделают ее более позитивной и приятной во всех сферах, пишет Dailyhoro.
Середина февраля станет временем, когда звездам и планетам сложно будет «договориться» друг с другом. Удачные периоды будут сменяться отрезками времени, когда многим придется быть осторожнее и осмотрительнее. Астрологи отмечают, что период с 10 по 16 февраля идеально подходит для новых знакомств в реальной жизни и в социальных сетях. Если вы настроены серьезно, не забывайте проверять совместимость с потенциальным партнером заранее.
Овен
Овен — достаточно ревнивый Знак Зодиака, особенно когда вторая половинка не до конца честна. На этой неделе могут начаться непредсказуемые вспышки ревности, наибольшая вероятность этого — в первые два дня и на выходных. Стоит держать себя в руках и ни в коем случае не конфликтовать с любимым человеком из-за пустых догадок. Это может спровоцировать очень большую ссору.
В работе и бизнесе в первые дни недели Овнов также могут ждать трудности. Возможно, им будет сложно сфокусироваться на самом важном в своей жизни. Планеты будут не в самом лучшем положении, поэтому стоит быть осторожнее в общении со всеми, ведь подвести могут даже самые близкие люди. Понять причины будет сложно, поэтому Овнам лучше сосредоточиться на последствиях.
Телец
У Тельцов ожидается яркая и очень благоприятная неделя. Единственное опасение астрологов связано лишь с возможными ссорами в начале недели, в которых центральную роль будут занимать Тельцы. Желательно быть чуточку спокойнее и относиться к окружающим людям более рассудительно.
Также стоит попробовать побороть свои страхи. Тельцы — смелые люди, но порой им сложно противостоять чувствам. В эти семь дней астрологи настоятельно рекомендуют не делиться планами с окружающими. В любви же настанет благоприятный период, в который появится определенность. Можно будет укрепить отношения, но для этого придется быть более гибкими.
Близнецы
Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что у окружающих людей появится к Близнецам более позитивное отношение. Им будут чаще доверять, их будут чаще хвалить. Творческие и интеллектуальные таланты этих людей приумножатся, проявятся скрытые возможности и таланты, а вот с самочувствием могут начаться некоторые проблемы. Астрологи советуют больше отдыхать и меньше переутомляться физически.
Чтобы произвести наилучшее впечатление на противоположный пол, Близнецам придется стать более открытыми, добрыми и отзывчивыми. Это касается как тех, кто уже находится в отношениях, так и тех, кто еще только на стадии поисков. Также неделя прекрасно подходит для долгосрочного совместного планирования — можно подумать об отпуске, грандиозных делах.
Рак
Ракам звезды советуют не жить вчерашним днем, а устремить свой взгляд в будущее. Пришло время для того, чтобы пересмотреть свои взгляды относительно денег и работы. Астрологи рекомендуют отказаться от крупных покупок, сосредоточившись только на том, что действительно важно. Также желательно пока поменьше рисковать, чтобы не навлечь беду.
Лучше сфокусироваться на простой монотонной работе, на домашних делах, а также помочь кому-нибудь из близких. Постоянные изменения в настроении звезд и планет могут негативно сказаться на настроении. Это может привести к ссорам. В такие периоды препятствия лучше обходить стороной, чтобы сохранять силы и веру в себя. Полезно будет избавляться от вредных привычек.
Лев
В будние дни к деньгам стоит относиться максимально осторожно, тратить их с умом. Необдуманные покупки могут проделать большую дыру в бюджете семьи или в личном кошельке. Что касается работы, то не нужно посвящать ей всё свое время. Нужно находить время для отдыха, релаксации, общения с друзьями и близкими. Можно посещать новые интересные места, развлекаться.
На выходных лучше сменить обстановку, навестить близких, родителей. Их советы помогут обрести уверенность в себе и решить некоторые проблемы на работе и в делах. Добрые слова также смогут пробудить во Львах новую мотивацию. Относиться к критике при этом лучше как можно проще, без открытого негатива. Не стоит начинать войну на пустом месте: Львам лучше следовать законам Вселенной, которые не позволят окружающим людям управлять ими.
Дева
Дев ждет нервная неделя, поэтому придется искать способы успокоиться. Домашние дела подойдут для этого как нельзя лучше. После трудного рабочего дня можно помыть посуду или перебрать свои вещи, выбросив всё старое и ненужное. Помимо этого прекрасным отдыхом будет чтение, просмотр фильмов. Вторая половинка оценит то, что любимый человек больше времени проводит дома. Это хорошее время для медитаций на счастливые события, для молитв, походов в храм и духовных поисков.
Астрологи советуют Девам не перекладывать ответственность на других. Это может привести к скандалам на работе и дома. Также желательно не нервничать по пустякам. Девы — мудрые и терпеливые люди, но на этой неделе звезды попробуют изменить это. Лучше не выказывать недовольство и не критиковать окружающих, чтобы не спровоцировать ссору.
Весы
У каждого из Знаков Зодиака есть свои жизненные принципы. В начале недели Весам стоит неотступно следовать своим принципам и не изменять им ни при каких условиях. В будние дни не стоит бросать начатые проекты, нужно постараться довести их до конца. В пятницу и субботу лучше отменить любые поездки. Выходные астрологи советуют посвятить личным делам, семье и близким, а также домашним хлопотам.
Вполне возможно, что начальство, коллеги и партнеры будут очень довольны Весами. Для этого совсем не нужно проводить на рабочем месте больше времени, чем обычно. Достаточно просто быть внимательными к мелочам и своевременно отвечать на просьбы. Не стоит спорить с коллегами, провоцируя скандалы.
Скорпион
У Скорпионов с самого начала недели может быть плохое настроение и отсутствие всякой мотивации к работе. Астрологи советуют дождаться среды, когда планеты и звезды станут более гармоничными и позитивными. В этот день появится желание работать, заниматься домашними делами. Можно начать цикл физических упражнений или записаться на йогу, начать больше двигаться.
Чтобы обойти стороной препятствия и неудачи, можно воспользоваться шепотками на богатство и достаток. В амурной сфере достаточно будет простой уверенности в себе. Мужчинам-Скорпионам понадобится чуть больше смелости, а прекрасным дамам — терпения и способности ждать. Астрологи советуют навести порядок в доме и на рабочем месте, избавиться от старых вещей. Это повысит энергетику Скорпионов.
Стрелец
В середине недели — в среду и четверг — Стрельцов могут ожидать потоки негативных мыслей. Звезды и планеты будут находиться в сильном диссонансе, из-за чего появятся новые страхи и снизится уверенность в себе. Побороть это можно при помощи трех эффективных методов. В делах и на работе стоит действовать решительно, активно и без заминок.
Упорство и тонкий расчет будут положительно отражаться не только на финансовых делах, но и на любви. В конце недели наступает очень удачное время, поэтому Стрельцы смогут получить от Вселенной гораздо больше позитива, чем обычно. Несмотря на это, стоит быть внимательнее с расходами. Также астрологи советуют не доверять слепо людям, которые этого не заслужили.
Козерог
У Козерогов начинается весьма позитивный период, вызванный отличным расположением звезд и планет. Поднять настроение помогут покупки, развлечения, новые знакомства и романтика. Если Козероги почувствуют, что силы подходят к концу, можно воспользоваться дыхательной гимнастикой, которая усилит энергетику. Также можно почаще выходить на улицу.
При желании Козероги могут полностью посвятить себя работе в эти семь дней. Положительные эмоции принести как отдых с развлечениями, так и дела. Не стоит забывать про общение с детьми, второй половинкой, родителями, друзьями. В конце недели можно собрать всех близких у себя дома, устроить праздник, поделиться хорошим настроением.
Водолей
У Водолеев наступает время больших изменений в жизни. Звезды и планеты сейчас динамичны и созидательны, поэтому стоит следить за пятью признаками того, что жизнь скоро изменится самым кардинальным способом. Это может произойти как в любви, так и на работе. В любом случае, это поистине судьбоносный период для представителей данного Знака Зодиака.
Астрологи советуют не изменять личным традицям и правилам, не спорить с окружающими, держать себя в руках. Поднять настроение получится при помощи покупок. Можно также отдать себя полностью работе. Это будет лучший способ шагнуть вверх по карьерной лестнице или приумножить достаток. Желательно слушать свое сердце.
Рыбы
Рыбам нужно прислушаться ко второй половинке, если таковая имеется. Любимый человек может захотеть куда-нибудь выбраться, сменить обстановку. Лучше не игнорировать просьбы близких. Важно в погоне за деньгами не потерять нечто более важное — любовь, дружбу. В начале недели Рыбы могут начать испытывать ревность, переживать без повода.
В работе и бизнесе Рыбам стоит побольше общаться с ответственными и надежными Знаками Зодиака. Они точно не предадут и не скажут «нет» в последний момент. Нужно проявлять больше инициативы, начинать новые дела, но не заниматься долгосрочным планированием. Лучше сосредоточиться на том, что важно конкретно сейчас.