Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года

Лучше сфокусироваться на простой монотонной работе, на домашних делах, а также помочь кому-нибудь из близких. Постоянные изменения в настроении звезд и планет могут негативно сказаться на настроении. Это может привести к ссорам. В такие периоды препятствия лучше обходить стороной, чтобы сохранять силы и веру в себя. Полезно будет избавляться от вредных привычек.

Лев

В будние дни к деньгам стоит относиться максимально осторожно, тратить их с умом. Необдуманные покупки могут проделать большую дыру в бюджете семьи или в личном кошельке. Что касается работы, то не нужно посвящать ей всё свое время. Нужно находить время для отдыха, релаксации, общения с друзьями и близкими. Можно посещать новые интересные места, развлекаться.

На выходных лучше сменить обстановку, навестить близких, родителей. Их советы помогут обрести уверенность в себе и решить некоторые проблемы на работе и в делах. Добрые слова также смогут пробудить во Львах новую мотивацию. Относиться к критике при этом лучше как можно проще, без открытого негатива. Не стоит начинать войну на пустом месте: Львам лучше следовать законам Вселенной, которые не позволят окружающим людям управлять ими.

Дева

Дев ждет нервная неделя, поэтому придется искать способы успокоиться. Домашние дела подойдут для этого как нельзя лучше. После трудного рабочего дня можно помыть посуду или перебрать свои вещи, выбросив всё старое и ненужное. Помимо этого прекрасным отдыхом будет чтение, просмотр фильмов. Вторая половинка оценит то, что любимый человек больше времени проводит дома. Это хорошее время для медитаций на счастливые события, для молитв, походов в храм и духовных поисков.

Астрологи советуют Девам не перекладывать ответственность на других. Это может привести к скандалам на работе и дома. Также желательно не нервничать по пустякам. Девы — мудрые и терпеливые люди, но на этой неделе звезды попробуют изменить это. Лучше не выказывать недовольство и не критиковать окружающих, чтобы не спровоцировать ссору.

Весы

У каждого из Знаков Зодиака есть свои жизненные принципы. В начале недели Весам стоит неотступно следовать своим принципам и не изменять им ни при каких условиях. В будние дни не стоит бросать начатые проекты, нужно постараться довести их до конца. В пятницу и субботу лучше отменить любые поездки. Выходные астрологи советуют посвятить личным делам, семье и близким, а также домашним хлопотам.

Вполне возможно, что начальство, коллеги и партнеры будут очень довольны Весами. Для этого совсем не нужно проводить на рабочем месте больше времени, чем обычно. Достаточно просто быть внимательными к мелочам и своевременно отвечать на просьбы. Не стоит спорить с коллегами, провоцируя скандалы.

Скорпион