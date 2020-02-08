Кристину Асмус раскритиковали за использование косметики на пляже

На очередном снимке, который выложила артистка в своем микроблоге, Кристина предстает бегущей по песчаному пляжу в ярком слитном купальнике.

Спасаю себя от банальной подписи к фото,

— написала сама Амус.

Пользователи Интернета, однако, Кристину раскритиковали. Многие посчитали неуместным, что даже на пляже она пользуется декоративной косметикой — ведь это вредит коже, да и просто неестественно. «На пляже, при полном макияже», «Кто тебе сказал, что тебе идёт красная помада?», «Накрасилась, и в море?», «Зачем помада на пляже? Идиотизм», — высказались недоброжелатели.