Кристину Асмус раскритиковали за использование косметики на пляже

31-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус вновь подверглась критике пользователей социальных сетей после публикации фотографии с Мальдивских островов, куда блондинка улетела без своего мужа Гарика Харламова, пишет Экспресс газета.
На очередном снимке, который выложила артистка в своем микроблоге, Кристина предстает бегущей по песчаному пляжу в ярком слитном купальнике.
Спасаю себя от банальной подписи к фото,
— написала сама Амус.
Пользователи Интернета, однако, Кристину раскритиковали. Многие посчитали неуместным, что даже на пляже она пользуется декоративной косметикой — ведь это вредит коже, да и просто неестественно. «На пляже, при полном макияже», «Кто тебе сказал, что тебе идёт красная помада?», «Накрасилась, и в море?», «Зачем помада на пляже? Идиотизм», — высказались недоброжелатели.
Злопыхатели также раскритиковали недостаточно женственную, по мнению многих, фигуру Кристины. «Фигура пацана», «До спасателей Малибу далеко, девочка-школьница», «Не понимаю, что она демонстрирует? Кожу и кости?», «Вечная малолетка», — резюмировали Интернет-обыватели. Нашлись, однако, и те, кто встал на защиту Асмус. «Ой, какая вы идеальная, и красный цвет вам очень идёт» — написала одна из поклонниц.