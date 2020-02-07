ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Нарву засыпало снегом: люди радуются и лепят снеговиков

Здесь почему-то всегда более снежно, чем в Таллинне, в пятницу вечером снегопад обрушился на город, но для многих это настоящая радость. Люди слепили снеговика и даже украсили его. Кажется, это уже почти экзотика для нас, ведь мы отвыкли не только от снеговиков, но и от того, что нужно чистить автомобиль.