ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Нарву засыпало снегом: люди радуются и лепят снеговиков

Сегодня портал Limon.ee весь день работает из Нарвы. Редакция отдыхает в отелях Inger и Narva Hotell. Мы провели наш некислый кинопоказ и вместе с поклонниками хорошего кино посмотрели фильм «Хищные птицы» в кинотеатре Apollo Astri.
Здесь почему-то всегда более снежно, чем в Таллинне, в пятницу вечером снегопад обрушился на город, но для многих это настоящая радость. Люди слепили снеговика и даже украсили его. Кажется, это уже почти экзотика для нас, ведь мы отвыкли не только от снеговиков, но и от того, что нужно чистить автомобиль.
Смотрите фото снеговика!