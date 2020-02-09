ПОСЛЕДСТВИЯ ОПАСНЫ ⟩ Десять вещей, которые нельзя смывать в раковину

Похоже, истинными знатоками человеческой натуры можно назвать не психологов, а сантехников. Они знают о людях больше, чем кто-либо другой, потому что знают об изнанке их жизни. Оказывается, из забитых труб сантехники вылавливают такое, что расскажи кому – не поверят. Усопшие золотые рыбки и подгузники – лишь верхушка айсберга. Но мы не будем сегодня травить байки в жанре городских легенд, а расскажем, что нельзя выбрасывать в канализацию, если, конечно, борьба с засорами – не ваше тайное хобби.

1. Мука

Сейчас мы можем без проблем пойти и купить любой клей. А раньше наши родители варили клейстер. Угадайте, из чего. Бинго! Вода и мука – вот вам и прекрасный клей. Который «варится» в трубах, когда вы беспечно смываете в раковину остатки муки после вымешивания теста. Этот клейстер отлично забивает трубы. Что самое коварное – не сразу. Он постепенно делает трубы все уже и уже, а потом уже их приходится прочищать вручную.

2. Жир и остатки масла

Животный жир легко тает и смывается в раковину, когда мы моем посуду. Но как только он «доплывает» до холодного участка трубы, как тут же застывает и оседает на ближайшей поверхности. Специалисты говорят, что в трубах нарастают настоящие жировые острова, которые тоже приходится удалять вручную. Так что лучше промокнуть поверхность бумажным полотенцем и отправить его в мусорку.

3. Молоко

Нет, молоко ничего не забьет и не сломает. Но оно колоссально вредит окружающей среде, оказываясь в воде. Дело в том, что молоко, разлагаясь, поглощает кислород из воды, тем самым лишая возможности дышать микроорганизмы, которые в этой самой воде обитают. В результате мы получаем маленькую рукотворную экологическую катастрофу. А если выливанием молока в канализацию грешат и наши соседи тоже, то масштабы катастрофы разрастаются. В Англии, кстати, за такие шутки штрафуют.

4. Кофейная гуща

Кажется, что молотый кофе способен работать как абразив, прочищая трубы. Да и запах будет все посвежее. Но нет. Слои кофейной гущи оседают на трубах, наслаиваются друг на друга, склеиваются вместе, и постепенно превращаются в головную боль. Вашу, разумеется. Так что тут два пути: либо выкидывать отработанный кофе в мусор, либо выливать в цветочные горшки, если цветов у вас много. Кофе — это отличное удобрение для растений. Как и заварка, которую тоже, к слову, нельзя выбрасывать в канализацию.

5. Лекарства