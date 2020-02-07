НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ⟩ Певица Мерилин Мялк шокировала поклонников неожиданным изменением во внешности

«Все в шоке, но это же нормально для меня. Или нет?» - написала 19-летняя певица в Instagram под фото, где она настоящая брюнетка.

Мэрилин завоевала любовь публики в шоу «Эстония ищет суперзвезду», где она заняла третье место в прошлом году. В этом году она примет участие в конкурсе Eesti Laul с песней Million Steps («Миллион шагов»), клип на которую снимался в пустыне в Дубае.