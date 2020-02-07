ЗАБЫЛА БЮСТГАЛЬТЕР ⟩ Полина Диброва снялась в жакете на голое тело и потрясла Сеть

Для образа Полина выбрала белые брюки и жакет, который надела на голое тело. Она убрала волосы назад и сделала яркий вечерний макияж. Молодая мама завершила свой look массивными серьгами в тон к красной помаде.

«Так, друзья, кто смотрел сериал: «Почему женщины убивают». Мы до него добрались и кайфуем третий вечер. Что скажете? Слегка стеснялась этой картинки ранее, после сериала ничего не страшно», — пояснила Полина.

Полина Диброва ФОТО: Instagram