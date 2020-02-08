Тельцам стоит быть осторожнее, а Ракам - быть экономнее: гороскоп на 8 февраля

Неисчерпаемым источником приятных эмоций станут развлекательные мероприятия, многолюдные праздники, разнообразные вечеринки. А вот для отдыха в кругу семьи это не самый подходящий день, поскольку родственники склонны предъявлять друг другу претензии и порой вести себя совершенно безжалостно.

Овен

Овны деятельны и энергичны, но не слишком рассудительны – именно поэтому день может принести им приключения столь же увлекательные, сколь и опасные. Будьте осторожны в поездках, избегайте знакомств с сомнительными попутчиками: ваша общительность может иметь печальные последствия. Не стоит также злоупотреблять спиртными напитками и экзотическими кулинарными шедеврами.

Отношения любящих пар гармоничны, но это не столько ваша заслуга, сколько следствие снисходительности и безграничного терпения вашего партнера. Не будьте слишком расточительны: хотя финансовая ситуация вполне благоприятна, деньги сейчас лучше копить, а не тратить.

Телец

Тельцы проявляют удивительное легкомыслие в погоде за новыми впечатлениями, что может иметь печальные последствия. Будьте осторожны и не пускайтесь в опасные приключения, если не уверены в поддержке надежного, опытного и влиятельного человека. Те, кто планирует сложные дела, смогут найти единомышленников и помощников, чей творческий подход к решению поставленной задачи гарантирует успех. Не упустите возможность обсудить свои идеи со старшими родственниками: можно получить ценный совет.

Тем, кто ищет свою «половинку», сегодня улыбнется удача. У влюбленных тоже не будет поводов для печали – их ожидает масса приятных моментов и маленьких радостей, сюрпризов, поднимающих настроение.

Близнецы

День неспокойный, и Близнецы, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Заставит понервничать любимый человек, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.

Не радует ситуация в финансовых делах, но мысль о том, что в сложной ситуации можно обратиться за помощью к родственникам, внушает уверенность и поднимает настроение. Старайтесь держаться ближе к дому и избегайте мест, где собираются подозрительные особы; в погоне за острыми ощущениями и новыми впечатлениями можно совершить немало ошибок, исправить которые будет крайне трудно.

Рак

День связан с неожиданными потерями, обескураживающими и лишающими душевного равновесия. Вы склонны преувеличивать важность ошибок, допущенных ранее, сокрушаться о собственной беспомощности и предпринимать совсем не те действия, которые необходимы для выхода из сложившейся ситуации. Попытки любимого человека повлиять на ваше поведение, дать хороший совет или просто оказать помощь не только не увенчаются успехом, но и приведут к появлению новых проблем.

Будьте экономнее, постарайтесь отказаться от необязательных расходов – деньги могут понадобиться на нечто очень важное. Наладить отношения в семье смогут те, кто готов на уступки и не ждет от родственников ответных шагов.

Лев