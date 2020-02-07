ЛУЧШЕ БЕЗ ОДЕЖДЫ ⟩ Голая Анна Плетнева прикрылась огромным бантом

Анна Плетнева обожает примерять эротические образы и будоражить умы своих фанатов. Но сейчас примерять ничего не пришлось — солистка группы «Винтаж» показала новое фото, на котором она, полностью обнаженная, прикрывается объемным серебристым бантом.

На снимке звезда восседает посреди одежды, раскиданной по дивану. Знаменитость кокетливо прикрывает бюст волосами и огромным бантом. При этом большинство поклонников призналось, что отсутствие аксессуара восхитило бы их куда больше.

Плетнева жалуется, что распространенная женская проблема коснулась и ее гардероба. Несмотря на то что модные наряды практически вытесняют Анну с дивана, ей по-прежнему «нечего надеть».

«Я шмоточница. Я это поняла, когда решила сегодня утром красиво нарядиться, так как запланировала кучу встреч, еще и концерт вечером и что вы думаете? Ну конечно мне нечего надеть. У вас же тоже эти проблемы, да? Ну почему мы такие?» — пишет секс-символ российского шоу-бизнеса.

Певица утверждает, что во время разбора образов посмотрела на себя со стороны и решила, что ситуация требует незамедлительных действий. Подписчикам Плетнева предложила провести аукцион для «детокса» своего шкафа.

«Или просто все сжечь?» — накаляет атмосферу исполнительница.

Анна Плетнева ФОТО: Instagram