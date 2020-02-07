Пт, 7.02.2020
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ВИДЕО ⟩ «Займемся рекламой»: Гоша Куценко рассказал, что всегда привозит близким из Таллинна

Гоша Куценко

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня, 7 февраля, в Таллинне в клубе Cathouse Concert Hall с концертом выступил знаменитый российский актер Гоша Куценко.

Гоша Куценко и Елена Варик

ФОТО: Mihkel Maripuu

Для кого-то станет новостью, что, помимо участия в театральных и кинопроектах, Куценко выпустил уже уже пять музыкальных альбомов, песни для которых написал сам.

Стоит отметить, что концерт в Таллинне - благотворительный. Все собранные с продажи билетов деньги пойдут на поедку в Вильнюс для незрячих людей из Эстонии.

Смотрите эксклюзивное интервью портала Limon.ee с Гошей Куценко.

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