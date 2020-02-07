ВИДЕО ⟩ «Займемся рекламой»: Гоша Куценко рассказал, что всегда привозит близким из Таллинна

Сегодня, 7 февраля, в Таллинне в клубе Cathouse Concert Hall с концертом выступил знаменитый российский актер Гоша Куценко.
Для кого-то станет новостью, что, помимо участия в театральных и кинопроектах, Куценко выпустил уже уже пять музыкальных альбомов, песни для которых написал сам.
Стоит отметить, что концерт в Таллинне - благотворительный. Все собранные с продажи билетов деньги пойдут на поедку в Вильнюс для незрячих людей из Эстонии.
Смотрите эксклюзивное интервью портала Limon.ee с Гошей Куценко.