ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ! ⟩ Браво! Обаятельный Гоша Куценко помог незрячим людям из Эстонии

Творческий вечер с Гошей Куценко - это не просто вечер рассказов о себе и своем творчестве известного актера, автора песен, мецената и благотворителя, а и исполнение им и его инструментальной группой «ГК» песен собственного сочинения. Вышло уже пять альбомов, в которые вошли песни, создаваемые Гошей Куценко в течение ряда лет: это и «Любовь такая», и «Солнце», и «Весна», и «Новый Год»... Ожидается исполнение песни «Скорая» из сериала «Скорая помощь» и песни «Ольга» (саундтрек к сериалу «Ольга»). Песни Гоши Куценко звучат во всех эфирах: Нашем Радио, Авторадио, на телеканале ТНТ и, конечно же, на голубых огоньках в новогоднюю ночь. Гоша Куценко откроется для нас с новой, еще неизвестной эстонской публике стороны.