Пять знаков Зодиака, которые в отношениях сведут тебя с ума

1. Лев

Один из самых непростых знаков для отношений. Покровитель Львов — Солнце, а это царь и бог солнечной системы. Поэтому и представители знака не терпят критики и конкуренции. В отношениях они просто невыносимы и могут свести с ума кого угодно.

Для Льва не составляет труда взлететь по карьерной лестнице. Но если у него проблемы в личной жизни, его не ценят, критикуют или гасят, то он быстро превратится в беззубого котенка. Именно поэтому представители знака чаще всего либо одиноки, либо имеют много мимолетных романов . Кому крупногабаритную кошечку?

2. Близнецы

Это мастера влюбчивости и разочарований. Их покровитель Меркурий, будучи самой скоростной планетой солнечной системы, дает им быстроту ума, желаний и эмоций. От этого партнеры Близнецов не поспевают за их сменой чувств.

Пока ты только думаешь, чтобы признаться представителям знака в любви, они успеют в тебя влюбиться, обидеться, разлюбить, простить и мысленно прожить с тобой вместе 20 лет. Отношения с Близнецам — это удел смелых.

3. Овен

Упрямейший знак под покровительством Марса. Его отношения с партнерами (как в любви, так и в бизнесе) никогда не будут легкими.

Овны стремятся во что бы то ни стало реализовать свой «генеральский» статус за счет управления и лоббирования своего мнения. Именно поэтому личная жизнь с ними больше напоминает полигон военных действий.

4. Козерог

Их планета — Сатурн, и этим все сказано. Аристократичность, сдержанность, и пунктуальность у Козерогов в крови. Но эта чопорность и малоэмоциональность редко кому-либо подходит.

Большинство знаков более подвижны и стремятся к порывистости, спонтанности и драйву. Козероги же выстраивают все так, что в первый месяц союза с ними тебе покажется, что вы прожили уже лет 10 вместе . Скука или стабильность — что выберешь ты?

5. Скорпион

Тот еще фрукт. Находится под покровительством Венеры, но романтики в нем все же мало.