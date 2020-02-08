ПРЯМО СЕЙЧАС ⟩ Горько! Илона Калдре женит сына

Торжественный ужин пройдет на мызе Кукрузе, построенной в 1453 году. Молодых будут поздравлять Мартин Репинский с новой избранницей Екатериной, бизнесмены и друзья семьи Калдре из Украины, России, Германии, Финляндии. Всего собирается около пятидесяти человек.

Сын Илоны Калдре женился ФОТО: Личный архив автора

Организацией свадьбы занималась сама Илона и продумала, по ее словам, все до мелочей: от лимузина Rolls Royce до музыкального сопровождения во время торжества.

Сын Илоны Калдре женился ФОТО: Личный архив автора

Илона Калдре рассказала порталу limon.ee, что Германа и Елену познакомила сестра невесты, после чего события развивались стремительно. «Они невероятно похожи друг с другом и даже внешне. Герман осознанно шел к этому важному событию, приобрел большую просторную квартиру, сделал ремонт, купил мебель и бытовую технику. Лена пока учится на медицинского работника, но в будущем дети планируют остаться жить в Йыхви. Мы с мужем разделяем выбор сына и искренне желаем счастья и долгих лет молодой семье. Будущее Германа и Елены, конечно же, во многом зависит от них самих, ведь кроме любви и уважения необходимо понимание, терпение и постоянное желание сохранять свой маленький семейный мир. Сегодня у них для этого всё есть. А мы мечтаем о внуках, чтобы ть их и баловать», - говорит Илона Калдре.

Сын Илоны Калдре женился ФОТО: Личный архив автора

К свадьбе начали готовиться два месяца назад, как только Герман купил кольцо избраннице и сделал предложение. Платье невесте покупали в Санкт-Петербурге, где перемерили множество вариантов, пока не нашли нужное. У Илоны Калдре на церемонии бракосочетания было дизайнерское платье бежевого цвета, расшитое пайетками и блестками. Цветы в букете невесты были выбраны не случайно. Как объяснила Илона, белые и синие хризантемы символизируют зарождение новой энергии, женского начала, спокойствия, умиротворения и достатка. Потчевать гостей будут изысканными рыбными и мясными блюдами итальянской и среднеазиатской кухонь. Закончится свадьба, как и положено, праздничным салютом и волшебным огненным шоу ровно в полночь.

Поздравляем молодых и их родителей и желаем им счастья!