Сегодня, 7 февраля 2020 года, луна находится в растущей фазе. Это 14 лунный день, где небесное светило находится в знаке Зодиака Рак, пишет Сегодня.
Это время неспешной стабильности, который отлично подходит для дел, связанных с антиквариатом и юриспруденцией. Кроме того, день отлично подходит для важных начинаний и укрепления родственных отношений.
Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сегодня грозят проблемы с деньгами.
Близнецы
Деньги могут уйти от вас очень быстро, если вы будете совершать необдуманные покупки. Воздержитесь от вложений и дел, которые хоть как-то связаны с торговлей, а также требуют от вас точности.
Лев
Откажитесь сегодня от дел, которые заставляют вас пойти на риск, ведь удача может отвернуться от вас. Лучше занимайтесь делами и проектами, которые проверены временем. Не ввязывайтесь в авантюрные дела и не берите новые проекты до конца месяца.
Рыбы
Вас ждут скачки в финансовой сфере, поэтому постарайтесь не браться за первое попавшееся дело, а тщательно все проверяйте. Откажитесь от любых дел, связанных с риском и не полагайтесь на везение. Сегодня оно вас может подвести.