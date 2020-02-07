Это время неспешной стабильности, который отлично подходит для дел, связанных с антиквариатом и юриспруденцией. Кроме того, день отлично подходит для важных начинаний и укрепления родственных отношений.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сегодня грозят проблемы с деньгами.

Близнецы

Деньги могут уйти от вас очень быстро, если вы будете совершать необдуманные покупки. Воздержитесь от вложений и дел, которые хоть как-то связаны с торговлей, а также требуют от вас точности.

Лев

Откажитесь сегодня от дел, которые заставляют вас пойти на риск, ведь удача может отвернуться от вас. Лучше занимайтесь делами и проектами, которые проверены временем. Не ввязывайтесь в авантюрные дела и не берите новые проекты до конца месяца.

Рыбы