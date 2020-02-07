Пт, 7.02.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Анне Вески показала, какие платья она надевала в молодости, и раскрыла секрет своей востребованности

В четверг в замке Маарьямяэ открылась потрясающая выставка «Анне Вески. Радоваться жизни». 

Экспозиция представляет собой своеобразный экскурс в историю, в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда Анне Вески блистала на сценах всего Советского Союза. Здесь сценические платья певицы, фотографии и афиши тех лет, кадры выступленией.

Перед открытием выставки Анне Вески дала грандиозный концерт, спела она и на русском. Наша певица умеет зажигать публику, как никто другой, все гости в зале подпевали Анне и танцевали под знакомые и любимые песни.

Смотрите нашу эксклюзивную галерею и радуйтесь жизни!

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