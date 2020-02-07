Пт, 7.02.2020
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Limon LIVE ⟩ Как певица из Эстонии Dana Ta живет на две страны и что пошло не так на свадьбе артистки

Сегодня у нас в гостях на Limon LIVE красавица-певица Dana Ta, которая живет на две страны - Эстонию и Финляндию. Недавно артистка вместе с YUGO выпустила первый совместный трек «Главный кайф» и клип на него. Еще певица стала вокалисткой ночного клуба Prive и уже дала там первый концерт. 

Дана - девушка разносторонняя и 3 года назад ее имя уже звучало в СМИ, тогда кондитеры испортили ее свадебный торт, но настроение в такой светлый и важный праздник испортить невозможно. Пришлось смеяться над случившемся. Вообще певица довольно эмоциональная.

В сегодняшнем выпуске вы узнаете много нового о певице. Расскажет ли Дана о поступке, за которой ей до сих пор стыдно?

Смотрите видео!

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