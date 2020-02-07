Limon LIVE ⟩ Как певица из Эстонии Dana Ta живет на две страны и что пошло не так на свадьбе артистки

Сегодня у нас в гостях на Limon LIVE красавица-певица Dana Ta, которая живет на две страны - Эстонию и Финляндию. Недавно артистка вместе с YUGO выпустила первый совместный трек «Главный кайф» и клип на него. Еще певица стала вокалисткой ночного клуба Prive и уже дала там первый концерт.