Анастасия Волочкова: «Коля Цискаридзе просто завидовал количеству страз на моей пачке»

В начале нулевых балерина была примой Большого театра. Этот период стал одним из ярких в карьере Анастасии. Время от времени она вспоминает те годы, когда работала вместе с Николаем Цискаридзе. Об этом пишет Starhit.ru.
Свой уход из Большого Волочкова объясняет так — она стала объектом сплетен и заговора, к тому же столь яркую балерину непременно нужно было убрать. «Я называю Большой театр — клубок целующихся змей. Даже с Николаем Цискаридзе у нас не всегда было все просто в отношениях. Коля завидовал количеству страз на моей пачке. Твердил, что я должна их снять», — делится Настя.
В сложный для балерины период Николай отказался подписывать документ, в котором говорилось, что Волочкова должна быть уволена из-за лишнего веса. Анастасия до сих пор благодарна коллеге за это.
«Он — человечище. Знаете, а ведь через десять лет после той истории несправедливость случилась уже с Цискаридзе. Конечно, не в таком масштабе. Против него тоже писали письмо. Только уже не от балерин, а от педагогов. Он уже тогда составлял конкуренцию педагогам, потому что его можно было смело назвать мэтром», — подчеркнула Анастасия в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».
Напомним, что в 2011 году у Цискаридзе резко испортились отношения с директором Большого театра Анатолием Иксановым. Тогда балетмейстер подверг критике затянувшуюся реконструкцию театра. Николая даже хотели снять с должности педагога, но он пригрозил судом. Только в 2013 году культурное учреждение завершило с ним контракт.
Сейчас Цискаридзе является ректором Академии русского балета имени Вагановой. Он поддерживает отношения с Волочковой, хотя и отмечает, что та сильно изменилась.
«Все, что касается Насти, — это очень большая трагедия. С моей точки зрения. Начинала она как одна из лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения. Просто другое дело, что в дальнейшем очень сложные обстоятельства, очень сложные какие-то человеческие поступки не только ее, но и тех людей, что ее окружали, привели к такому достаточно сложному результату. И дальше — иногда так бывает, когда вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться. Я стараюсь не смотреть на то, что сейчас происходит вокруг Насти, потому что очень люблю ее ту. Я с той Настей познакомился, очень нежно к ней отношусь. Знаю всю кухню, которая происходила, и это было очень нехорошо и очень трагично», — говорил Цискаридзе в шоу «И грянул Грэм».