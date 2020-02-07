Анастасия Волочкова: «Коля Цискаридзе просто завидовал количеству страз на моей пачке»

Свой уход из Большого Волочкова объясняет так — она стала объектом сплетен и заговора, к тому же столь яркую балерину непременно нужно было убрать. «Я называю Большой театр — клубок целующихся змей. Даже с Николаем Цискаридзе у нас не всегда было все просто в отношениях. Коля завидовал количеству страз на моей пачке. Твердил, что я должна их снять», — делится Настя.

В сложный для балерины период Николай отказался подписывать документ, в котором говорилось, что Волочкова должна быть уволена из-за лишнего веса. Анастасия до сих пор благодарна коллеге за это.

«Он — человечище. Знаете, а ведь через десять лет после той истории несправедливость случилась уже с Цискаридзе. Конечно, не в таком масштабе. Против него тоже писали письмо. Только уже не от балерин, а от педагогов. Он уже тогда составлял конкуренцию педагогам, потому что его можно было смело назвать мэтром», — подчеркнула Анастасия в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».

Напомним, что в 2011 году у Цискаридзе резко испортились отношения с директором Большого театра Анатолием Иксановым. Тогда балетмейстер подверг критике затянувшуюся реконструкцию театра. Николая даже хотели снять с должности педагога, но он пригрозил судом. Только в 2013 году культурное учреждение завершило с ним контракт.

Сейчас Цискаридзе является ректором Академии русского балета имени Вагановой. Он поддерживает отношения с Волочковой, хотя и отмечает, что та сильно изменилась.