Дочь Любови Успенской покинула Россию после публичных разборок

Певица считает, что в Штатах Тане удастся прийти в себя после скандала. «Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная», — поделилась 65-летняя Любовь Залмановна.

Правда, артистка не скрывает, что несколько обижена на единственную наследницу, которой она старалась обеспечить достойную жизнь. «Это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я и держала ее возле себя. Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!» — продолжила Успенская.

К слову, сама звезда уже около года избегает общения с мужем. В этом она решилась признаться лишь на днях. Кроме того, певица намерена оформить развод после 30 лет брака. «Он разрушил мою жизнь. Мы постоянно ругались, у него такая черная энергетика была, что не хотелось возвращаться домой. Никому не говорила, но он уже год не живет в Москве. Он прекрасно знал, что я хочу расстаться с ним, и добился того, чтобы этого не случилось. Все годы муж шантажировал меня и развращал Таню деньгами», — разоткровенничалась исполнительница.

После всего пережитого у Любови Залмановны начались серьезные проблемы со здоровьем — теперь у ее дома круглосуточно дежурит карета скорой. Медики предупреждают: у звездной пациентки серьезно расшатаны нервы.