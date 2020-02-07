ГОРЯЧАЯ ПАРОЧКА ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии и ее бойфренд устроили эротическое шоу на пляже

Едва ли не каждая фотография эстонской звезды социальных сетей выглядит как кадр из рекламы какого-то шоу о райской жизни. Лиза Линд, которая до недавнего времени очень неохотно делилась подробностями своей личной жизни, впервые опубликовала фото со своим молодым человеком всего несколько неделей назад, когда пара отправилась отдыхать в Таиланд.
Теперь же, уже перебравшись в Доминикану, Лиза вновь порадовала фанатов снимком с возлюбленным. На фото парочка целуется на фоне райского пейзажа. Пост Лиза сопроводила комментарием, совершенно не вяжущимся с изображением. Девушка рассказала о том, как путешествовать бюджетно.
Отметим, что сама Лиза использует каждую возможность вырваться из пасмурной Эстонии и по крайней мере три раза в год отправляется в жаркие страны.