ФОТО 18+ ⟩ Полностью голый Митя Фомин шокировал фанатов заросшим волосами телом

Российский певец Митя Фомин выложил на своей странице в Instagram полностью обнаженное фото. Теперь поклонники призывают его сходить на депиляцию.

Ниже певец признался, что почти перестал заниматься спортом из-за постоянных разъездов. Артист считает, что набрал из-за этого лишний вес. Он пообещал немедленно вернуться к тренировкам.

В комментариях обсуждают не столько фигуру 46-летнего Фомина, сколько его внезапное решение выложить полностью голое фото, а также заросшее волосами тело: «Что за пипец»; «Красивое тело. Но зачем это выкладывать? Подписчиков набрать, пиар?»; «Сходите на депиляцию»; «Нужно побриться»; «Все ок, но побриться бы не мешало».