Пт, 7.02.2020
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ФОТО 18+ ⟩ Полностью голый Митя Фомин шокировал фанатов заросшим волосами телом

Митя Фомин

ФОТО: Konstantin Sednev

В подписи к полностью обнаженному фото певец признался, что набрал лишний вес, пишет Пятый канал.

Российский певец Митя Фомин выложил на своей странице в Instagram полностью обнаженное фото. Теперь поклонники призывают его сходить на депиляцию.

Гляжуся в зеркало и вижу,

Как похудел и возмужал,

Друзья же, сволочи, считают,

Что похужал и возмудел

— подписал Фомин абсолютно голое фото стихотворением Глеба Николаева.

Ниже певец признался, что почти перестал заниматься спортом из-за постоянных разъездов. Артист считает, что набрал из-за этого лишний вес. Он пообещал немедленно вернуться к тренировкам.

ФОТО: Скриншот Instagram

В комментариях обсуждают не столько фигуру 46-летнего Фомина, сколько его внезапное решение выложить полностью голое фото, а также заросшее волосами тело: «Что за пипец»; «Красивое тело. Но зачем это выкладывать? Подписчиков набрать, пиар?»; «Сходите на депиляцию»; «Нужно побриться»; «Все ок, но побриться бы не мешало».

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