ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядит новый контейнерный отель в Таллинне

В новом отеле для проживания используется 84 морских контейнера, которые ранее использовались по прямому назначению в Азии. Вторичное использование контейнеров – один из принципов экологического мышления владельца отеля Hektor Design. Здесь не используются одноразовые упаковки для моющих средств, сортируется мусор, а также планируется приобрести компостную установку.

Все 84 номера отеля имеют площадь в 15 квадратных метров, кровать, небольшой рабочий уголок и возможность помыться. Отель не позиционирует себя, как место для семейного отдыха, однако дети здесь также приветствуются. Стоит отметить, что проживание с животными здесь разрешено.

Кроме номеров-контейнеров в отеле есть бар, офис, открытая кухня и так называемая Комната равновесия, которая заменяет спортзал. Вместо ключей клиент получает код от двери на свою электронную почту.

Сейчас цена одной ночи в двухместном номере составляет от 65 до 72 евро.