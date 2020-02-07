ГОРОСКОП НА 7 ФЕВРАЛЯ ⟩ Весам нельзя браться за серьезную работу, а Близнецов ждут большие перемены!

Активное участие в общественной жизни поможет не только интересно и с пользой провести время, но и завязать многообещающие знакомства. Влюбленным легко достичь взаимопонимания, ведь даже наиболее эмоциональные из них руководствуются, в первую очередь, логикой и здравым смыслом.

Овен на завтра

Овны рискуют столкнуться с проблемами в личной жизни, если слишком поспешно откажутся от давно избранной линии поведения и попытаются сразу одержать верх над всеми своими недостатками. Оставайтесь собой, но прислушивайтесь к мнению любимого человека; сфера романтических отношений – не лучшее место для проявления революционных настроений.

Порадуют денежные поступления, покупки и инвестиции обещают быть удачными. Вам представится возможность порадовать родственников, сделать нечто чрезвычайно полезное для всех членов семьи. Удачный день для посещения салона красоты и обновления гардероба, а также для проведения оздоровительных процедур.

Телец на завтра

Тельцы более обычного требовательны к себе и окружающим, что позволяет успешно реализовать все начинания, но не слишком хорошо сказывается на отношениях. Старайтесь избегать резкой критики в адрес любимого человека, даже если его поступки и высказывания кажутся вам совершенно неуместными; замечания должны быть корректными и тактичными, а обсуждать проблемы лучше наедине.

Родственники наверняка поймут вас и придут на помощь, если в этом возникнет необходимость. Приятными и интересными будут встречи с друзьями, возможно появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению финансового положения.

Близнецы

В жизни Близнецов происходят перемены, пока не слишком значительные, но уже позволяющие оценить тенденции, которые набирают силу. Этот день связан с расширением круга общения; особенно удачными и многообещающими обещают быть знакомства с жителями других городов и стран. Поездки не только доставят удовольствие, но и натолкнут на интересные и многообещающие идеи.

Выбирая между разными вариантами проведения досуга, отдайте предпочтение не большой и шумной компании, а тесному кругу близких друзей. Появится возможность улучшить семейные и романтические отношения, решить накопившиеся проблемы. Воздержитесь от крупных покупок, аккуратно обращайтесь со сложной техникой.

Рак

Раки смогут изменить к лучшему личную жизнь, наладить отношения с любимым человеком, помириться после ссоры. Вероятность новых знакомств, в том числе и романтических, особенно высока у путешественников и тех, кто много времени проводит в разъездах; да и счастливым в любви Ракам не повредят смена обстановки и новые впечатления.

Финансовая ситуация не слишком хороша, придется снова задуматься о том, все ли планируемые расходы так уж необходимы. Родственники и друзья охотно придут вам на помощь, но вы поступите мудро, если предпочтете справиться с ситуацией самостоятельно. Однако это вовсе не значит, что следует отказываться от подарков и знаков внимания, на которые ваши близкие сегодня удивительно щедры!

Лев