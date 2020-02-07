Пт, 7.02.2020
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Сексапильная Эмили Ратаковски позировала в сетчатом бикини

Эмили Ратаковски

ФОТО: TASOS KATOPODIS/AFP

Эмили Ратаковски любит публиковать провокационные фото и видео. Она откровенная, соблазнительная, страстная. У Эмили нет комплексов и она не упускает ни одного случая похвастаться своей стройной фигурой, пишет 24tv.ua.

Знаменитая английская актриса и модель Эмили Ратаковски позирует в эротических фотосессиях, рекламных кампаниях и на отдыхе в откровенных образах. Звезда делится сексапильными фотографиями с подписчиками на своей странице в Instagram.

Новое соблазнительное видео-бумеранг Эмили привлекло внимание ее фанатов и за один день получило более 5 миллионов просмотров.

На ролике Ратаковски позирует в черном сетчатом бикини в горошек. Одной рукой красавица прикрывает грудь, а другой держит волосы. Шею украшает золотая цепочка, а серьги в форме колец добавляют еще большей сексуальности ее образу. Макияж со стрелками подчеркивает страстный взгляд Эмили.

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