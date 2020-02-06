СЛУШАЙ ⟩ Ольга Серябкина презентовала первый сингл после перезагрузки

Позавчера певица объявила о закрытии проекта MOLLY, а вчера представила новый трек уже под своим именем. Новинка «Что же ты наделал» ― эмоциональный ретровейв в исполнении обновившейся Ольги Серябкиной, сообщает THT Music.
Премьера от Ольги Серябкиной, взявшей длительную паузу после выпуска дебютной пластинки MOLLY «Косатка в небе» и череды клипов в ее поддержку. Сингл «Что же ты наделал» стал первым релизом звезды в новой ипостаси. Романтический трек под звуки 80-х лишен всякой иронии, не паразитирует на ностальгических чувствах и способен стать визитной карточкой новой артистки под именем Ольга Серябкина. Подпеваем припевным строчкам «Что же ты наделал? Сердце на пределе. Я так не хотела, но тебя раздела»!
Новость о закрытии проекта MOLLY появилась вчера в Instagram Ольги Серябкиной. В посте она выразила желание лишиться всяких псевдонимов и выразить себя настоящую на все 100%. Стоит сказать, что составить компанию представленному сегодня синглу «Что же ты наделал» в концертной программе певицы вполне может ее винтажный трек «Набери мой номер».