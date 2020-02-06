СЛУШАЙ ⟩ Ольга Серябкина презентовала первый сингл после перезагрузки

Премьера от Ольги Серябкиной, взявшей длительную паузу после выпуска дебютной пластинки MOLLY «Косатка в небе» и череды клипов в ее поддержку. Сингл «Что же ты наделал» стал первым релизом звезды в новой ипостаси. Романтический трек под звуки 80-х лишен всякой иронии, не паразитирует на ностальгических чувствах и способен стать визитной карточкой новой артистки под именем Ольга Серябкина. Подпеваем припевным строчкам «Что же ты наделал? Сердце на пределе. Я так не хотела, но тебя раздела»!