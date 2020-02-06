ВИДЕО ⟩ Всемирно известный гурман пришел в восторг от Эстонии! Вот чем для него обернулась поездка в Таллинн...

В четвертом сезоне своей программы Тарек продолжает ездить по северным странам, встречаясь с производителями продуктовых товаров, поварами и специалистами. Помимо этого автор нескольких кулинарных книг старается узнать побольше о культуре и образе жизни народов тех стран, которые он посещает.

Эстонцы любят свою страну и еду, которую сами произвонят, но в то же время они открыты новым идеям, вкусам и техникам, благодаря чему получаются необычные современные блюда,

- говорит Тарек.

Шеф-повар ресторана Leib Кристо Малм рассказал Тареку, что старается сделать блюда максимально простыми.

Мы стараемся не использовать много ингредиентов - обычно это 3-4, играем с текстурами.

Тейлор рассказал и о предприятии Tagurpidi Lavka, который доставляет свежие фермерские продукты со всей Эстонии в столицу после онлайн заказа.

Тарек решил помочь руководителю предприятия Рийну Лепа и вместе с ней отвез заказы покупателям.

Всего в 45 минутах езды от Таллинна вы можете насладиться уникальными блюдами, созданными Антсом Уусталу, шеф-поваром и владельцем гастрономического хутора Ööbiku.

Уусталу использует ингридиенты с ближайших хуторов, а также сезонные продукты из окружающего хутор леса.

Гастро-хутор Ööbiku - это lifestyle-ресторан, потому что я живу в этом же доме на втором этаже,

- делится Антс.