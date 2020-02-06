ВИДЕО ⟩ Узнайте, какие новые и модные места стоит посетить в Таллинне в этом году

Одним из самых модных мест нашей столицы по прежнему остается квартал Noblessner. Здесь жители Таллинна и гости города могут вкусно поесть и приятно выпить в пивном ресторане Põhjala, познакомиться с современным искусством в арт-центре Kai, а также посетить фабрику изобретений Proto, где каждый найдет для себя много интересного и увлекательного.

Творческий городок Telliskivi также остается весьма популярным. Жизнь здесь кипит в любое время года и суток, в квартале постоянно появляется что-то новое и интересное. Фотовыставка Fotografiska привлекает к себе огромное внимание, так как это совершенно новый и необычный подход к фотоискусству.