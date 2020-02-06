ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылась нашумевшая выставка человеческих тел: женщины засматриваются на мужские половые органы

Новую выставку Гюнтера фон Хагенса Body Worlds в четверг утром открыли в таллиннском торговом центре T1 Mall of Tallinn для журналистов, уже в пятницу посетить ее смогут и все заинтересованные в анатомии и медицине. Здесь можно и на тела посмотреть, и о своем здоровье позаботиться, например, измерить давление, которое в норме 120 на 80. Люди мало времени уделяют курсам оказания первой помощи. Здесь есть симулятор и подробная инструкция того, что нужно делать, если вы видите человека, у которого остановилось сердце.

Открытие выставки Body Worlds, T1 Mall of Tallinn, 06.02.2020 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Как нам показалось, на выставке все сводится к тому, что нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, тогда и секс в пожилом возрасте будет отличным. В первых трех залах демонстрируются и абсолютно жуткие легкие курильщика в саже и в противовес к ним тут же показаны легкие некурящего человека. Почти все экспонаты показаны в движении, они куда-то бегут, играют в футбол или занимаются спортом.

Для авторов выставки абсолютно нет запретных тел, откуда им взяться, ведь это все естественно. Речь идет об организме почти каждого из нас. Не нужно стесняться, у каждого экспоната есть описание на русском языке, где все корректно рассказывается: начиная от выработки спермы, заканчивая работой мышц. Отметим, что на выставке будет очень много мужских половых органов, поэтому особо стеснительным лучше туда не идти.

Открытие выставки Body Worlds в T1 Mall of Tallinn, 06.02.2020 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Основная цель экспозиции – повысить осведомленность людей о своем теле и его функциях. Также она дает полный обзор этапов развития тела человека, включая достоверное сравнение разных органов, находящихся в здоровом состоянии и в стадии болезни. Выставка, вызвавшая в мире большой резонанс, заставляет посетителей задуматься о работе своего тела, здоровом образе жизни, а также об уникальной хрупкости и силе нашего организма одновременно.

«Я хочу вернуть анатомии жизнь», — заявил Гюнтер фон Хагенс перед открытием лондонской выставки в 2002 году. Это был пик его карьеры. Имя анатома не сходило с газетных страниц, а желающие увидеть пластинированные тела выстраивались в очередь затемно. «Эта выставка будет местом, где смешается мертвое и живое», — хвалился он журналисту Guardian.