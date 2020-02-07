Пять трендов мужской моды, о которых стоит забыть в 2020 году

Первый месяц нового года подошел к концу, и большинство из нас уже точно определились с целями на 2020 год. Кто-то пообещал себе прийти в форму и вспомнить про абонемент в фитнес-клуб. А есть мужчины, которые поставили цель стать более модными. И это неудивительно, ведь ничто не привлекает внимание так, как люди, знающие в этом толк. Марк Твен однажды сказал, что человека красит одежда. Поэтому всегда есть тренды, которые стоит оставить в прошлом десятилетии. Помните: не нужно бояться пробовать новое!

Узкие джинсы

Неужели действительно остались те, кто считает узкие джинсы удачным выбором? Большинство согласятся, что подобные модели нельзя назвать практичными. Не стоит носить одежду, которая сковывает всю нижнюю часть вашего тела. Не поймите неправильно, узкие джинсы, скорее всего, будут в моде в течение многих лет, но если через вашу одежду можно увидеть каждую мышцу, подумайте о том, не лучше ли избавиться от нее.

Сумка через плечо

Любители street style уже знакомы с этим трендом, ведь он был довольно популярен в 2019 году. Многие мужчины с удовольствием носят сумки через плечо от Gucci и Supreme. Однако бытует мнение, что такая модель всегда была бельмом на глазу в мире мужской моды. Если эта вещь вам подходит, тем лучше для вас, но если вы парень, который просто хочет произвести впечатление, скорее всего, вам следует забыть об этом тренде.

Удлиненная футболка

Длинные футболки, похожие на платья, стали очень популярными благодаря таким звездам, как Канье Уэст. Длина футболки не только делает ее непрактичной, но и полностью разрушает пропорции тела. Парень, который носит удлиненные футболки, выглядит, будто у него очень длинное туловище с маленькими ногами. Канье Уэст может носить их, потому что он Канье Уэст. А вот его последователям стоит задуматься, действительно ли эта вещь им подходит.

Изношенные кроссовки

Не так давно многие были готовы отдать $800 за обувь, которая выглядит так, будто ее носили не два и не три года. Если вас удивила эта сумма, вероятно, вы также задались вопросом, почему тренд стал настолько популярным. Gucci и Balenciaga были одними из тех, кто продавал кроссовки с эффектом изношенности. Конечно, есть те, кому действительно понравились такие модели, но всем остальным мы советуем оставить этот тренд в прошлом десятилетии.

Мужской комбинезон