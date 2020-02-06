Сын Полины Гагариной встретился с легендой Голливуда в кафе

32-летняя певица Полина Гагарина недавно отправилась в рабочую поездку в США и взяла с собой своего старшего сына, 12-летнего Андрея, пишет Экспресс газета.
Пока Полина работает и встречается с мировыми знаменитостями во время представления нового мультфильма, в котором она озвучила одного из персонажей, ее сын Андрей случайно исполнил свою мечту.
Андрей завтракал в одном из кафе в Лос-Анджелесе, а за соседним столиком сидел знаменитый актер — 72-летний Арнольд Шварценеггер. Андрей всегда восхищался артистом мирового класса и мечтал о фотографии с ним.
Поборов стеснение, мальчик подошел к Арнольду и попросил сделать селфи, Шварценеггер не отказал ребенку.
Сам Андрей был в восторге от встречи со знаменитостью, а его отчим Дмитрий Исхаков тоже поделился своими впечатлениями о том, как Андрею повезло встретить кумира.
Зацените, кого Андрей поймал и заселфил. Ааааа! Он висел в виде плакатов на стенах в наших советских ещё квартирах. Его знает каждый человек во всем мире даже в самых дальних уголках. Человек-легенда! Человек, на которого я подписан в Instagram. Они завтракали за соседними столами в Лос-Анджелесе. Случайно. И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! Только задумайтесь,
— написал Исхаков в своем микроблоге.