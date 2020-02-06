Сын Полины Гагариной встретился с легендой Голливуда в кафе

Зацените, кого Андрей поймал и заселфил. Ааааа! Он висел в виде плакатов на стенах в наших советских ещё квартирах. Его знает каждый человек во всем мире даже в самых дальних уголках. Человек-легенда! Человек, на которого я подписан в Instagram. Они завтракали за соседними столами в Лос-Анджелесе. Случайно. И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! Только задумайтесь,