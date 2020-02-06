«У меня коронавирус!» Женщина спаслась от маньяка благодаря мнимой болезни

31 января в китайском Цзиньшане в дом местной жительницы вломился грабитель. Он схватил женщину за шею, зажал ей рот и попытался изнасиловать, пишет Сегодня.
Жертва нападения быстро сообразила и закричала:
У меня коронавирус! Я только что вернулась из Уханя, и у меня уже начались симптомы инфекции. Сижу дома, чтобы не заражать окружающих.
Услышав слова китаянки о страшной болезни, нападавший убежал. Позже выяснилось, что он украл телефон и 3 тысячи юаней (около 400 евро) наличными. Женщина сразу же обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов объявили ее обидчика в розыск, пишет сайт Dailyhunt.
Вскоре злоумышленник сам пришел в полицию и признался в совершении преступления. Он оказался 25-летним жителем города Чунцин, который убежал из дома после ссоры с семьей.