ТОП-3 знаков Зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых среди мужчин добились не слишком хороших успехов в построении здоровых отношений. Некоторые подавляют женщин, ставя их в зависимое положение. Если не противостоять им, то можно превратиться чуть ли не в рабыню, пишет Пятый канал.

Овен

Мужчины, рожденные с 21 марта по 20 апреля, обладают властным характером и часто представляют собой образец мужественности в общепринятом смысле.

Привычка «затыкать рот женщине» в современном мире считается признаком дискриминации и сексизма. Овны же консервативны и не любят меняться. Они не потерпят влияния женщины в семье, отводя ей только роль покорной супруги.

Весы

Мужчины, рожденные с 24 сентября по 23 октября, — противоположность Овнов. Они мягкие, романтичные и заботливые. Ирония в том, что именно эти качества мешают им построить здоровые отношения.

Такие мужчины стремятся спасти женщину от любых бед. Они забирают даму себе под крыло, а потом пугаются взятой на себя ответственности. В итоге женщине приходится постоянно убеждать Весы, что он правильно поступил, согласившись на отношения.

Козерог

Мужчины, рожденные с 22 декабря по 20 января, — самые трудолюбивые среди знаков Зодиака. С одной стороны, с такими всегда есть уверенность в завтрашнем дне, а с другой, на цветы и романтику можно не рассчитывать. Козероги просто не понимают, зачем тратить деньги впустую.