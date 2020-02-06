Чт, 6.02.2020
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НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЛОЖЕ ⟩ Фанаты Кудрявцевой оценили ее преображение

Лера Кудрявцева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Артистка опубликовала серию кадров в модном образе, рассказывает Пятый канал.

Звезда опубликовала свежее фото в Instagram, на котором продемонстрировала новый наряд. Артистка предстала в синих брюках и блузке в тон, расписанной цветами. Сопроводить серию фотографий знаменитость предпочла философским высказыванием.

«Пока вы будете пытаться что-то доказать окружающим, вы будете жить для них. Учитесь жить для себя», — написала Лера.

Instagram @leratv

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала позицию Кудрявцевой. «Как же ты права!» — прокомментировала звезда.

Поклонники в большей степени обратили внимание на внешность телеведущей. Они пришли в восторг от стильного образа звезды и отметили, что она заметно похорошела и помолодела после операции на груди.

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