ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Интеренет взорвало видео, на котором рыба карабкается по стене

Видео, которое стало вирусным в течение нескольких последних дней, набрало уже несколько десятков тысяч просмотров.

В социальных сетях пока нет единого мнения относительно достоверности ролика. Кто-то говорит, что в природе действительно существуют пресноводные рыбы, которые могут использовать свои плавники для преодоления препятствий на суше, а кто-то уверен, что на видео показан замысловатый трюк.

«Очевидно же, что рыбу подтянули за леску, которая торчит у нее изо рта!» — пишет кто-то из пользователей Reddit. «Нет, это действительно карабкающаяся по стенам рыба, я видел таких, когда путешествовал по Азии», — пишет другой пользователь.