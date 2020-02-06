Чт, 6.02.2020
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ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Интеренет взорвало видео, на котором рыба карабкается по стене

Рыбка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

На видео ярко-желтая рыбка будто забирается по вертикальной стене, делает прыжок и оказывается на возвышенности, рассказывает Topnews.

Видео, которое стало вирусным в течение нескольких последних дней, набрало уже несколько десятков тысяч просмотров.

В социальных сетях пока нет единого мнения относительно достоверности ролика. Кто-то говорит, что в природе действительно существуют пресноводные рыбы, которые могут использовать свои плавники для преодоления препятствий на суше, а кто-то уверен, что на видео показан замысловатый трюк.
 
«Очевидно же, что рыбу подтянули за леску, которая торчит у нее изо рта!» — пишет кто-то из пользователей Reddit. «Нет, это действительно карабкающаяся по стенам рыба, я видел таких, когда путешествовал по Азии», — пишет другой пользователь.
Однако напомним о существовании пресноводных рыб, которые способны с помощью плавников залезать на любую шероховатую поверхность. 

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