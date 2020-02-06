Чт, 6.02.2020
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Какие женщины больше всего хотят секса?

Страсть. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Специалисты из Андалузского института сексологии и психологии в Испании завершили исследование особенностей женского либидо, пишет Пятый канал.

Эксперты из Андалузского института сексологии и психологии в Испании завершили масштабное исследование особенностей женского либидо. В эксперименте приняли участие 22 тысяч женщин из 71 страны. Они заполнили специально подготовленные анкеты, в которых указали свое отношение к интимной близости с партнером, наличие сексуальных фантазий, уровень образования, сексуальную ориентацию, политические убеждения и прочие социальные параметры.

Проанализировав ответы участниц исследования, специалисты выделили группы женщин, которые больше других испытывают потребность в регулярном половом контакте с возлюбленным. К ним относятся:

  • полиаморные женщины, допускающие возможность романтических отношений сразу с несколькими мужчинами;
  • женщины, которые закрутили роман с мужчиной, но пока с ним не живут;
  • бисексуальные женщины и лесбиянки;
  • женщины с высшим образованием;
  • женщины, строящие карьеру;
  • женщины с левыми политическими взглядами;
  • верующие женщины, которые не посещают церковь регулярно.

В то же время у 10% опрошенных наблюдалось отсутствие желания заниматься любовью с партнером.

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