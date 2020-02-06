Какие женщины больше всего хотят секса?

Эксперты из Андалузского института сексологии и психологии в Испании завершили масштабное исследование особенностей женского либидо. В эксперименте приняли участие 22 тысяч женщин из 71 страны. Они заполнили специально подготовленные анкеты, в которых указали свое отношение к интимной близости с партнером, наличие сексуальных фантазий, уровень образования, сексуальную ориентацию, политические убеждения и прочие социальные параметры.