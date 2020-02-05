Гарик Харламов показал маму: молодая и красивая женщина

И повод оказался замечательным! Таким образом любящий сын поздравил маму с днем рождения. Поклонники отметили, что Наталья Игоревна – очень красивая женщина и выглядит по-настоящему молодо. Более подробно о реакции фанатов рассказывает Joinfo.com.

Фото Гарика Харламова с мамой

Фотоснимок артист и телеведущий сопроводил признанием в безмерной любви и добавил, что еще что-то дописывать бессмысленно, поскольку мама и так знает об искреннем отношении старшего сына.

Подписчики тепло приняли совместную фотографию. В первую очередь они пожелали Наталье Игоревне здоровья покрепче, долгих лет гармоничной жизни и не поскупились на другие теплые слова. Еще комментаторы поддержали настроение резидента телепроекта Comedy Club: «Мама – это все…».

Многие читатели блога сочли совместное фото очень милым, а отношения взрослого сына с мамой, которую он величает мамулей, – трогательными. Кто-то порадовался, что на страничку не набежали хейтеры и не нарушили светлое восприятие момента, а кто-то сделал акцент на другом: «Круто, когда можешь отблагодарить маму за все, бесценно».

Под снимком появились даже поэтические поздравительные строки и аплодисменты самому Гарику: мол, его маму можно любить уже за то, что благодаря ей тот появился на свет и теперь радует своими веселыми проектами.

Гарик Харламов

Артист родился в Москве, и целых 3 месяца его звали Андреем. Потом было принято решение поменять имя на Игоря – в честь дедушки. Гарик нежно привязан к маме: когда его родители развелись, он был в подростковом возрасте и уехал вместе с отцом в США. Там прошел отбор в чикагскую школу-театр и начал познавать азы актерской профессии. Однако спустя 5 лет Харламов вернулся обратно и не жалеет об этом.