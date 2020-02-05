Мать Ольги Бузовой устроила истерику в зале суда

Я копила это всю жизнь. Это вещи, которые не вернуть ни за какие деньги. Мамин подарок. Да, деньги тоже с неба не падают. Золото советское, кулон, который я купила, когда мне 16 лет было. Сережки с первой зарплаты, часы отца,