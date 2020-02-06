ФОТО: T1 Mall of Tallinn

День Святого Валентина не за горами, и остается совсем немного времени, чтобы построить на него грандиозные планы. К счастью, есть место, предлагающее, как развлечения, так и уникальные возможности для празднования Дня всех влюбленных.

Все начинается с подготовки

Подарив любимой белье, вы точное не промахнетесь. Заходите в уникальный магазин бренда Intimissimi, который можно найти только в T1 Mall of Tallinn. Мы не знаем ни одной женщины, которой бы здесь ничего не понравилось. В магазине белья Intimissimi с его широким ассортиментом белье удобное, качественное, цены разумные, и поверьте нам – довольны будете вы оба! Рядом с Intimissimi есть магазин еще одного необычного бренда, Yamamay, а на втором этаже вас ждет Queen Lingerie. Косметики много не бывает. Южная Корея известна своими косметическими марками. В Beauty Republic (на 2 этаже T1) вас ждет множество любопытных сюрпризов. Замечательные маски для лица, кремы и средства для ухода приведут в восторг любую девушку или женщину. В Beauty Republic и в Douglas (на 1 этаже T1) вы найдете продукцию уникального люксового бренда The Ordinary. Если вашей второй половинке нравится творчество различных дизайнеров, то в магазине Intsikurmu Kets вас ждет небольшой отдел с работами эстонских дизайнеров Very Hard Store (на 2 этаже T1). По слухам, там можно найти настолько классные вещи, что вы с легкостью откажетесь от идеи искать что-то где-то еще. Если вы ищете возможность приятно провести вечер, то на помощь придет Apotheka Beauty (на 1 этаже T1). В ней продаются как массажные свечи, так и всевозможная натуральная косметика. Подарок к Дню Святого Валентина не обязательно должен быть романтическим. Если ваша вторая половинка в душе мечтает изменить мир к лучшему, то идеальный подарок для нее найдется в магазине The Nordic Beauty (на 1 этаже T1). От складных стаканчиков для кофе до красивых бутылок для воды – вторичное использование – это IN!

ФОТО: T1 Mall of Tallinn

Когда наступит вечер

1. Таллинн в свете вечерних огней, море, приземляющиеся и взлетающие самолеты на расстоянии вытянутой руки, холодное шампанское? Все эти впечатления можно получить, прокатившись на колесе обозрения Skywheel of Tallinn, в гондоле класса VIP. Налюбовавшись прекрасными видами и получив порцию эмоций от высоты, выи сможете отправиться в один из 25 ресторанов и кафе торгово-развлекательного центра Т1. На просторах Интернета можно найти множество вопросов, которые помогают парам лучше узнать друг друга.

P.S. В честь Дня всех влюбленных Skywheel of Tallinn предлагает романтический пакет за 30 евро: 2 человека, 2 бокала и сладкий сюрприз.

ФОТО: T1 Mall of Tallinn

2. Завершить волшебный вечер можно в кино Cinamon Kosmos Imax 3D. Резервируйте места love seats и наслаждайтесь просмотром нового фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

3. Если вечер валентинова дня вы проводите вместе с детьми, то бронируйте столик в уютном ресторане HELK (3 этаж Т1), куда можно приходить даже с самыми крохами. В HELK вас ждет самая большая детская игровая зона. Так вы сможете спокойно насладиться кулинарными изысками и отвлечься от будничных забот.

ФОТО: Tiit Veermae