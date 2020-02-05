Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

В воскресенье на канале НТВ вышел выпуск шоу «Звезды сошлись», где дочь Любови Успенской Татьяна, будучи в ссоре с мамой, обвинила ее чуть ли не во всех смертных грехах. Выяснилось, что телевизионщики незаконно взяли интервью у Плаксиной, воспользовавшись ее беспомощностью, пишет Starhit.ru.
В шоке от произошедшего и ведущая проекта Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Залмановной. Как сообщили в окружении Успенской, Лера уже принесла искренние извинения ей, отметив, что о гостье эфира узнала буквально за пять минут до начала съемок. «Лера поклялась, что была не в курсе, — заверил источник. — У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной».
Вслед за Лерой публичные извинения принесла и Татьяна. «Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди, вернувшие меня домой и Андрюша Малахов, который помог восстановить гармонию в нашей семье не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости», — сообщила Таня в личном блоге.
Артистка не держит зла ни на дочь, ни на Кудрявцеву. Зато крайне негативное мнение у нее сложилось о сотрудниках НТВ, которые ради хайпа использовали ее единственную наследницу.
«Я шокирована рекламой на канале, где меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком с глубоким мышлением — тонким, чувствительным, талантливым, способным, умеющим выражать свои мысли. А на экране я увидела... не свою дочь. Она говорила такие вещи... Никогда бы не подумала, что она может такое говорить. И я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Мы повздорили, это обычная, бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет!» — сетовала 65-летняя Успенская.