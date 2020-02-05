Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

В шоке от произошедшего и ведущая проекта Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Залмановной. Как сообщили в окружении Успенской, Лера уже принесла искренние извинения ей, отметив, что о гостье эфира узнала буквально за пять минут до начала съемок. «Лера поклялась, что была не в курсе, — заверил источник. — У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной».

Вслед за Лерой публичные извинения принесла и Татьяна. «Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди, вернувшие меня домой и Андрюша Малахов, который помог восстановить гармонию в нашей семье не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости», — сообщила Таня в личном блоге.

Артистка не держит зла ни на дочь, ни на Кудрявцеву. Зато крайне негативное мнение у нее сложилось о сотрудниках НТВ, которые ради хайпа использовали ее единственную наследницу.