Ср, 5.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Мадонна обратилась с предложением к Меган Маркл и принцу Гарри

Мадонна

ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

После официального заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о сложении королевских полномочий множество мировых звезд, невзирая на осуждения герцогов, встали на их защиту, пишет Сегодня.

В стороне не осталась популярная певица Мадонна. Артистка в официальном обращении предложила супругам поселиться в ее собственных апартаментах в Нью-Йорке.

На своей официальной странице в Instagram Мадонна опубликовала видеообращение, в котором попыталась отговорить герцогов Сассекских переезжать в Канаду. Знаменитость предложила принцу Гарри и Меган Маркл арендовать ее роскошную квартиру, которая находиться в Центральном парке Нью-Йорка.

В ней две спальни, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не переезжайте в Канаду, там скучно,

– рассказала в видео Мадонна.

Цену вопроса Мадонна не уточнила. Стоит добавить, что герцоги Сассекские предложение певицы еще не прокомментировали.

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