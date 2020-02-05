ВИДЕО ⟩ Мадонна обратилась с предложением к Меган Маркл и принцу Гарри

После официального заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о сложении королевских полномочий множество мировых звезд, невзирая на осуждения герцогов, встали на их защиту, пишет Сегодня.
В стороне не осталась популярная певица Мадонна. Артистка в официальном обращении предложила супругам поселиться в ее собственных апартаментах в Нью-Йорке.
На своей официальной странице в Instagram Мадонна опубликовала видеообращение, в котором попыталась отговорить герцогов Сассекских переезжать в Канаду. Знаменитость предложила принцу Гарри и Меган Маркл арендовать ее роскошную квартиру, которая находиться в Центральном парке Нью-Йорка.
В ней две спальни, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не переезжайте в Канаду, там скучно,
– рассказала в видео Мадонна.
Цену вопроса Мадонна не уточнила. Стоит добавить, что герцоги Сассекские предложение певицы еще не прокомментировали.