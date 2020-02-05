ВИДЕО ⟩ В Таиланде родился щенок с абсолютно аномальной внешностью

Щенок с редкой генетической мутацией – циклопией – родился в таиландской провинции Чаченксау в воскресенье, 2 февраля. У животного оказался всего один глаз, расположенный посреди головы, пишет Сегодня.
Из-за сходства с миньоном из мультфильма "Гадкий я" щенка-циклопа назвали Кевин. Об этом сообщает издание The Sun.
Хозяева, семейство Фуммаманов, беспокоилось о здоровье щенка, но спустя два дня поняли, что с ним все хорошо. Пока неизвестно, видит ли питомец своим единственным глазом, так как собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось.
Соседи узнали о рождении необычного щенка и стали приходить, чтобы посмотреть на него. Они сочли рождение мутанта добрым знаком и использовали дату его появления на свет в лотерейных билетах. Многие друзья просили Фуммаман отдать им щенка, но владельцы решили оставить животное и вырастить его самостоятельно.