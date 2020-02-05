БЕРЕГИСЬ! ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии раздвинула ноги ради эффектного кадра

Эрна Хуско постоянно будоражит воображение подписчиков своего популярного блога в Instagram вызывающими кадрами. На этот раз девушка решила похвастаться растяжкой весьма необычным способом.
Стоит отметить, что уроженка Финляндии, долгое время прожившая в Эстонии, раньше была профессиональной фигуристкой. Позже девушка оставила большой спорт и начала набирать мышечную массу, чтобы добиться фигуры своей мечты.
Пускай злопыхатели и говорят о том, что выдающиеся формы Эрны - плод трудов пластического хирурга (которого ей якобы оплатил проживающий в Эстонии бизнесмен), поклонники Эрны всегда радуются любым обновлениям в ее блоге.
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