СЛАЩАВО 💖 ⟩ Розовое приветствие Лийс Лемсалу из-за границы

Лемсалу, которая получил звание «поп артист года» на церемонии вручения Эстонской музыкальной премии (EMA), в настоящее время находится за границей и сегодня передала привет своим поклонникам.

На снимке Лемсалу в розовой рубашке с черными полосами позирует с розовой телефонной трубкой в руке на розовом фоне. Розовый сияющий макияж делает снимок Лемсалу еще более розовым.

Лемсалу привлекла внимание финских СМИ после того, как певица была замечена с финским поп-артистом Исаком Эллиотом (19) на вечеринке в честь премии.