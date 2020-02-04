Вт, 4.02.2020
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СЛАЩАВО 💖 ⟩ Розовое приветствие Лийс Лемсалу из-за границы

Лийс Лемсалу на Эстонской Музыкальной Премии 2020.

ФОТО: Konstantin Sednev / Remo Tõnismäe

Певица Лийс Лемсалу (27) на отдыхе с мамой, но ей удалось найти время, чтобы передать фанатам особенно розовый «привет», пишет Elu24.

Лемсалу, которая получил звание «поп артист года» на церемонии вручения Эстонской музыкальной премии (EMA), в настоящее время находится за границей и сегодня передала привет своим поклонникам.

На снимке Лемсалу в розовой рубашке с черными полосами позирует с розовой телефонной трубкой в руке на розовом фоне. Розовый сияющий макияж делает снимок Лемсалу еще более розовым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiii LOCAL CALL 🦦👂🏻🧠

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Лемсалу привлекла внимание финских СМИ после того, как певица была замечена с финским поп-артистом Исаком Эллиотом (19) на вечеринке в честь премии.

Финские медиа писали, что пару не смущала существенная разница в возрасте (8 лет) и они безо всякого стеснения целовались и обнимались. 

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