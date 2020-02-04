СЛАЩАВО 💖 ⟩ Розовое приветствие Лийс Лемсалу из-за границы

Певица Лийс Лемсалу (27) на отдыхе с мамой, но ей удалось найти время, чтобы передать фанатам особенно розовый «привет», пишет Elu24.
Лемсалу, которая получил звание «поп артист года» на церемонии вручения Эстонской музыкальной премии (EMA), в настоящее время находится за границей и сегодня передала привет своим поклонникам.
На снимке Лемсалу в розовой рубашке с черными полосами позирует с розовой телефонной трубкой в руке на розовом фоне. Розовый сияющий макияж делает снимок Лемсалу еще более розовым.
Лемсалу привлекла внимание финских СМИ после того, как певица была замечена с финским поп-артистом Исаком Эллиотом (19) на вечеринке в честь премии.
Финские медиа писали, что пару не смущала существенная разница в возрасте (8 лет) и они безо всякого стеснения целовались и обнимались.