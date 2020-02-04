Известные таллиннцы рассказали, в какие кафе и рестораны они всегда возвращаются

Наверняка у каждого человека есть любимое место общественного питания, будь то кафе, ресторан или бар. Известные таллиннцы рассказали блогу TamTam, который ведет радиоведущий Борис Горский с женой Евгенией.
Ксения Шабанова, фотограф
Любимое – пожалуй, Pierre Chocolaterie в Старом городе. Там подают настоящий горячий шоколад с палочкой корицы (то есть не какао, а вот густой, с насыщенным вкусом). Безумно вкусные сладости. И там особенная атмосфера за счёт уникального дизайна интерьера. Все стулья разные, лампы тоже все «разношерстные» , много уютных, милых предметов. От чего создаётся впечатление, что ты не в кафе, а у кого-то в гостях. А летом открыта терраса во внутреннем дворике. Ещё нравится Gourmet в Кадриорге. Там отличный кофе и выпечка. А так как я люблю гулять по Кадриоргу, частенько беру оттуда кофе с собой.
Майя Виленчик, диджей «Народного Радио»
Люблю ходить в разные места, если не могу определиться, то 3 места, куда без сомнений пойду:
TarTar köök+baar: люблю сырое мясо. Тартар там шикарный.
Restoran Mimosa – приятное место, хорошо для теплой погоды, когда можно посидеть на улице, еда вкусная, без шика, но приятная.
Mon Repos – все там отлично для меня: атмосфера, интерьер, еда, обслуживание.
Наталья Сааль, гид
Мое самое любимое кафе недавно закрыли. В нем ничего особенного не было, но я любила столик прямо в окне-витрине, часто заходила и меня там узнавали. Со всеми вытекающими крошечными бонусами.
А сейчас я люблю «Кервидер» в Сайаканге: там прикольно, разномастная винтажная мебель, куча всяких уютных уголков и ниш, а также мои любимые лежачие места у окна с видом на Ратушную площадь. Если они свободны, располагаюсь только там. Кроме того, в «Кервидере» очень хороший кофе и куча бесплатных вкусняшек к нему, а также милейший персонал. И летом всегда есть места в тайном дворике под стеной церкви Святого духа. Там тихо, мило, зелень и будка с хорошим мороженым. И в самом центре Старого города, и мало кто знает – так что там всегда можно сесть.
И самое страшное – там всегда отличная выпечка и десерты. Это ужасно!
Ольга Кравченко, основательница Академии перманентного макияжа OK PMU Center
У меня такая жизнь, что в кафешки не хожу особо. Но если уж иду, то в NOP или Vapiano. Хороший кофе – в NOP предлагают варианты с молоком и без - я не переношу лактозу, – хорошие легкие закуски. Неплохо в Nikolay: когда хочется углеводов – лучшие пироги в городе и обслуживание.
А также и дома, и в офисе, и салоне у меня прекрасные кофе машины!
Андрей Титов, телерадиожурналист
Faehlmanni kohvik. Я там завтракаю практически каждый день. И лишь отчасти потому, что это близко к теледому и туда удобно идти после утреннего эфира. Там действительно вкусно, блюда красиво оформлены, а цены приемлемые.
Ника Марула, певица
У меня есть два кафе, в которые я постоянно хожу. MySushi или Tokumaru. Я – жесткая фанатка суши и прочих ЗОЖных дел. В Tokumaru мне нравится рамен, они делают его реально круто и вкусно. А в MySushi очень вкусные суши. Везде хорошо, но если выбирать из двух мест, то мой выбор – Tokumaru.
DJ Lola, DFM
Precious cafe – около автобусного вокзала. Там лучший кофе в городе! Хозяин сам готовит тебе круассаны по авторскому рецепту, тосты с прошутто. С удовольствием там работаю, общаюсь с хозяином, смотрю за трафиком машин. Для меня важно: еда, доступность цен (кофе 3.50-4€) и наличие розеток под столом.
Panorama в T1 – находится на 4-м этаже нового комплекса T1. Работает с 17 до 23. Люблю за панорамный вид, за вкусный правильный кальян, коктейльная карта тоже КАЙФ: хороший алкоголь и эксклюзивные напитки! Тут, конечно, за вид готова отдать нормальную такую сумму.
Анна Лейтан, певица
Boheem Cafe. Во-первых, там вкусно! Во-вторых, там всегда собирается очень разная публика, чаще даже иностранцы! Мне нравится наблюдать за ними, да и там не встретишь знакомых. Некоторое уединение.
Кристина Иванова, астролог
У меня любимое кафе – «Джанни», там вкусно и очень хорошее обслуживание. Кроме того, там всегда приятная публика. Это очень важно, какие люди тебя окружают.
Елена Аблаева, блогер
Если кафешка, то «Фельмани кохвик» мне оч нравится. Там у них своя выпечка (вроде) и вкусные блюда «для девочек»: красивенькие и вкусненькие. И Кафе «Крем» в новом районе у Русалки: очень девочковое, если про посидеть красиво. Самое любимое уже много лет – «Шоколадница Пьера». Но это не про ПП совсем - там очень уютно и десерты чумачечие.
Кирилл Кяро, звезда кино
Оно было раньше у рыбного рынка на Каларанна, называлось «Клаус». И место хорошее, в Рыбной гавани, и кухня вкусная, и интерьер был родной. Но, к сожалению, его уже нет. Из оставшихся и новых – это кафе «Богема» напротив бывшего клуба железнодорожников. Маленькое кафе, демократичное, с удивительным омлетом и блинчиками с ветчиной и сыром на завтрак. И кафе Üllo рядом: просто закажите там кофе и на салфетке под чашкой вы прочтёте все , что о вас думают (в хорошем смысле сочетания слов).