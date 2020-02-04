Известные таллиннцы рассказали, в какие кафе и рестораны они всегда возвращаются

Ксения Шабанова, фотограф

Любимое – пожалуй, Pierre Chocolaterie в Старом городе. Там подают настоящий горячий шоколад с палочкой корицы (то есть не какао, а вот густой, с насыщенным вкусом). Безумно вкусные сладости. И там особенная атмосфера за счёт уникального дизайна интерьера. Все стулья разные, лампы тоже все «разношерстные» , много уютных, милых предметов. От чего создаётся впечатление, что ты не в кафе, а у кого-то в гостях. А летом открыта терраса во внутреннем дворике. Ещё нравится Gourmet в Кадриорге. Там отличный кофе и выпечка. А так как я люблю гулять по Кадриоргу, частенько беру оттуда кофе с собой.

Майя Виленчик, диджей «Народного Радио»

Люблю ходить в разные места, если не могу определиться, то 3 места, куда без сомнений пойду:

TarTar köök+baar: люблю сырое мясо. Тартар там шикарный.

Restoran Mimosa – приятное место, хорошо для теплой погоды, когда можно посидеть на улице, еда вкусная, без шика, но приятная.

Mon Repos – все там отлично для меня: атмосфера, интерьер, еда, обслуживание.

Наталья Сааль, гид

Мое самое любимое кафе недавно закрыли. В нем ничего особенного не было, но я любила столик прямо в окне-витрине, часто заходила и меня там узнавали. Со всеми вытекающими крошечными бонусами.

А сейчас я люблю «Кервидер» в Сайаканге: там прикольно, разномастная винтажная мебель, куча всяких уютных уголков и ниш, а также мои любимые лежачие места у окна с видом на Ратушную площадь. Если они свободны, располагаюсь только там. Кроме того, в «Кервидере» очень хороший кофе и куча бесплатных вкусняшек к нему, а также милейший персонал. И летом всегда есть места в тайном дворике под стеной церкви Святого духа. Там тихо, мило, зелень и будка с хорошим мороженым. И в самом центре Старого города, и мало кто знает – так что там всегда можно сесть.

И самое страшное – там всегда отличная выпечка и десерты. Это ужасно!

Ольга Кравченко, основательница Академии перманентного макияжа OK PMU Center

У меня такая жизнь, что в кафешки не хожу особо. Но если уж иду, то в NOP или Vapiano. Хороший кофе – в NOP предлагают варианты с молоком и без - я не переношу лактозу, – хорошие легкие закуски. Неплохо в Nikolay: когда хочется углеводов – лучшие пироги в городе и обслуживание.

А также и дома, и в офисе, и салоне у меня прекрасные кофе машины!

Андрей Титов, телерадиожурналист