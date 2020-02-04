«Cимптомы похожи на обычный грипп»: Дмитрий Комаров рассказал о коронавирусе и поездке в Китай

«Старт китайского сезона совпал с эпидемией коронавируса. Всю последнюю неделю мой телефон разрывается. "Как вы? Здоровы ли? Еще в Китае или уже вернулись? Снимали ли что-то про коронавирус?". Низкий поклон за вашу заботу, с нами все в порядке. Путешествие по Китаю у нас происходило с лета до нового года. В декабре мы вернулись, до начала эпидемии. И соответственно мы с Александром Дмитриевым здоровы, с нами все в порядке. Так получилось, что запланированный сезон выходит сейчас во время эпидемии, когда Китай на слуху во всем мире», — сказал Комаров.

«Передам главный месседж от моих друзей-китайцев, с которыми я на связи почти каждый день: не паникуйте. Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело – не впадайте в панику, не проводите болезнь «на ногах». Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача. И не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от короноровируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Еще раз – не паникуйте. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо. А на Китай предлагаю посмотреть совсем в другом ракурсе, каким мы сняли его еще в прошлом году. Вам понравится. Обещаю», — отметил ведущий.