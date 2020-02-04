Леди Гага подтвердила слухи о новом романе и показала фото с бойфрендом

Популярная певица Леди Гага официально подтвердила слухи о новом романе с бойфрендом, бизнесменом Майклом Полански, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram главная героиня фильма "Звезда родилась" опубликовала совместный кадр с возлюбленным. Леди Гага присела на колени Майкла Полански и нежно обняла его. Кадр был сделан в Майами, где сейчас отдыхает знаменитость.
Мы прекрасно обосновались в Майами. Люблю вас, мои монстрики и фанаты! Вы лучшие!
– написала Леди Гага.
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Отметим, что до этого влюбленные попали в объектив папарацц, но Гага не подтверждала свой новый роман. В начале февраля Майкл пришел поддержать Гагу на ее сольном концерте, а уже на следующий день отправился с ней на матч Суперкубка.
Как сообщают СМИ, певица познакомилась с бойфрендом в декабре 2019 года. Тогда бизнесмен пригласил звезду на благотворительный вечер, который сам устроил.